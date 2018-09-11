Olimpiyatlara Süphan Dağı eteğinde hazırlanıyor - MUŞ
- Süphan Dağı'ndan detay - Milli atlet Berfin Barışer Süphan Dağı eteğinde antrenman yapması - Milli atlet Berfin'in evinin önünde antrenman yapması - Milli atletin koyunlara bakması - Milli atletin ailesinden genel detay - Milli atletin madalyalarından detay - Milli atlet Berfin ile röportaj - Milli atlet Berfin'in babası Mehmet Barışer ile röportajOlimpiyatlara Süphan Dağı eteğinde hazırlanıyor - Muş 'ta yaşayan milli atlet Berfin Barışer, Arjantin'de düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na Süphan Dağı eteklerinde hazırlanıyor - Berfin Barışer: - "Köyümüz Süphan Dağı'nın eteğinde. Antrenmanlarımı orada yapıyorum. Çoğu zaman Süphan Dağı'na gittiğim oluyor. Zirveye tırmanamasam bile en azından dağın yarısına kadar çıkıyorum"MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Milli atlet Berfin Barışer, 6 - 18 Ekim'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde etmek için Süphan Dağı eteklerinde antrenman yapıyor. Muş Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Berfin, çalışmalarını antrenörü Özkan Yurtaş yönetiminde sürdürüyor.Milli sporcu hafta sonları da Süphan Dağı eteğindeki Adaksu köyünde çalışmalarına devam ediyor.Berfin Barışer, köydeki antrenmanlardan arta kalan zamanda da besicilik yapan ailesine yardımda bulunuyor.Trabzon'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 3 bin metrede dünya ikincisi, Ankara'da düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 2 bin metre su engelinde birinci olan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Berfin, gençlik olimpiyat oyunlarında 2 bin metre su engelinde altın madalyayı hedefliyor. - "Şampiyonluğu alıp döneceğim"Milli atlet Berfin, AA muhabirine, eğitim gördüğü okulun beden eğitimi öğretmeni tarafından atletizme yönlendirildiğini söyledi.
Yarışmalarda başarılı olmak için ailesinin büyük destek verdiğini dile getiren Berfin, şöyle konuştu:"Atletizm çok sevdim. Yurt dışında yarışmalara katıldım, iyi dereceler elde ettim. Türkiye'de birinciliklerim oldu. Ardından yurt dışına çıktım. Fenerbahçe Kulübü adına yarışıyorum. Arjantin'de düzenlenecek olimpiyatlarda yarışacağım. Orada Türkiye bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağım. Şampiyonluğu alıp döneceğim." - "Antrenmanlarımı Süphan Dağı eteğinde yapıyorum"Eğitimi Muş 'ta sürdürdüğünü anlatan Berfin, "Köyümüz Süphan Dağı'nın eteğinde. Antrenmanlarımı Süphan Dağı eteğinde yapıyorum. Çoğu zaman Süphan Dağı'na gittiğim oluyor. Zirveye tırmanamasam bile en azından dağın yarısına kadar çıkıyorum. Antrenmanlarımı öyle sürdürüyorum. Dağın rakımı yüksek olduğu için bana antrenmanlarda çok faydası oluyor." ifadelerini kullandı.Bu süreçte ailesinin kendisine çok destek verdiğini belirten Berfin, emeği geçen antrenörüne de teşekkür etti."Hedefim Buenos Aires'te bayrağımızı dalgalandırmak. Onun için azimli bir şekilde çalışacağım." diyen Berfin, şöyle devam etti:"Köy hayatı çok zor. Birçok aile kızlarını okutmuyor. Benim de ailem köyde yaşıyor. Köyde yaşamanın zorluklarını gördüm. Bu zorlukların altından bu güne kadar geldim. Bu zorlukları düşünerek kızların okutulmaması doğru değil. Kızlarınızı okutun emin olun ki kızlarınız beklemediğiniz başarılar elde edebilir ister sporda ister okul hayatında olsun her şekilde bunu başarabilirler." - "Berfin köyümüzün gururu"Baba Mehmet Barışer de Berfin ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Kızımın çok güzel yerlere gelmesini istiyorum. Türkiye'yi iyi yerlerde temsil eder inşallah. Bayrağımızı güzel bir şekilde dalgalandırır. Her zaman destekçisiyim. Berfin köyümüzün gururu olmuş herkes onu destekliyor ve seviyor. Onun için çok mutluyum. Berfin köye geldiğinde bize ev işlerinde yardımcı oluyor. Antrenmanlarını düzenli bir şekilde yapıyor. Dağda, tarlada koşuyor." diye konuştu.