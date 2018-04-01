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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası - ANTALYA

Okçuluk: Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası - ANTALYA

- Turnuvada ok atışı yapan sporculardan detaylar - Ödül töreninden detaylar - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile röportajKahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması - Antalya 'da gerçekleştirilen ve 11 ülkeden 727 sporcunun katıldığı yarışma sona erdiANTALYA (AA) - Okçulukta açık hava sezonunun ilk organizasyonu olan Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya 'da sona erdi.Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 11 ülkeden 727 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmada engelli sporcular da mücadele etti.Final atışı sonuçlarına göre, birinci olan sporculara ödül ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.
- Topaloğlu: "Şangay için önemli bir hazırlıktı"Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yarışmaya önemli bir katılım olduğunu belirtti.
Topaloğlu, yarışmaya katılan milli sporcuların önemli bir imtihandan geçtiğini dile getirerek, "Milli takımımız 20 Nisan'da Şangay'a gidecek. Burada Dünya Kupası'nın birinci ayağı yapılacak. Bu yarışma, Şangay için önemli bir hazırlıktı." diye konuştu.

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