Okçuluk: Bedensel Engelliler Açık Hava Türkiye Şampiyonası - ANTALYA
- Okçuluk - Bedensel Engelliler Açık Hava Türkiye Şampiyonası - Şampiyonaya katılan sporculardan detaylar - Sporcuların antrenman atışlarından detaylar Okçuluk: Bedensel Engelliler Açık Hava Türkiye Şampiyonası - Antalya 'da başlayan organizasyona 67 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Bedensel Engelliler Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Antalya 'da başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, 21 ilden 67 sporcu katılıyor.Malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayan şampiyona, klasik yay, makaralı yay ve ağır engelli (W1) kategorilerinde gerçekleştirilecek.Organizasyonda, ağustos ayında Çekya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcuları belirlenecek.Şampiyona, yarın sıralama, 5 Nisan'da madalya atışları ve ödül töreniyle sona erecek.