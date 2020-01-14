Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Okan Buruk: “Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız”

Okan Buruk: “Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız”

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları

- İSTANBUL

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Kabil Rektör 


- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kırklarelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu.
Buruk, ikinci maçta turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kırklarelispor’u konuk eden ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk maçta skor üstünlüğü yakalamak istediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Okan Buruk, “Maçtan önceki hedefimiz, ilk maçta skor üstünlüğü yakalayıp ikinci maça rahat şekilde çıkabilmekti. İlk yarıda ofansif anlamda üretkenliğimizin az olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz beklediğimiz gibi sahasında savunma yapacaktı. Bundan önceki turlarda da bunu yaptı. Biraz daha dikine oynayabilseydik daha fazla pozisyonumuz olurdu. İkinci yarıda Crivelli, Demba Ba ve Visca’yı oyuna sokup savunmadan oyuncu azalttık. Pozisyonlar ada girdik. İki takım için de heyecanlı oldu. VAR kararları vardı, verilen ve verilmeyen goller oldu. İki takım için de güzel bir maç oldu. Kırklarelispor’u mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bir sonraki maçta çıkıp turu geçmek için oynayacağız. Son dakikada yediğimiz gol tur için avantajı ortadan kaldırdı. Savunma yönü ağırlıklı bir takım rakibimiz ve ikinci maçta da bunu sürdürecektir. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Fener 3 Puanla BitirdiFener 3 Puanla Bitirdi
Aslan Gole Doydu!Aslan Gole Doydu!
Beşiktaş Kötü Gidişe Dur DediBeşiktaş Kötü Gidişe Dur Dedi
Derbide Kazanan Fener OlduDerbide Kazanan Fener Oldu
Göztepe Cimbom'u DevirdiGöztepe Cimbom'u Devirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı