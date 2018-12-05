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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Okan Buruk: “Gol yemeden kazanıp ikinci maça önde başlamak istiyorduk”

Okan Buruk: “Gol yemeden kazanıp ikinci maça önde başlamak istiyorduk”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk açıklama

- RİZE

Devre Arası Tarım Rektör 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Balıkesir Baltok maçı sonrası, mücadeleyi kazanıp 2. maça avantajlı çıkmak istediklerini fakat umdukları gibi olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Balıkesir Baltok’u ağırladı. Karşılaşma Balıkesir Baltok’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçı kazanıp 2. maça avantajlı çıkmak istediklerini fakat umdukları gibi olmadığını dile getirdi. Buruk, “Gol yemeden kazanıp ikinci maça önde başlamak istiyorduk. Maça kötü başlamadık aslında. Rakip kaleye gitmeye çalışırken, top bizdeyken rakibin ilk atağında golü yedik. Gol yeme bizi olumsuz yönde etkiliyor. Rakibimiz iyi savunma yapan, topun arkasına geçen bir takım. Topu bize verdi ama kazandığı toplarla da rakip kaleye gitmeye çalışan bir takımdı. Maçtan önce de bunun böyle olacağını biliyorduk. Maçtan sonra da aynı düşündüğümüz gibi oldu. Çıkarken kaptırdığımız top bize ikinci golü yedirdi. Girdiğimiz çok net gol pozisyonları vardı, bunları değerlendiremedik. İkinci golü yedikten sonra rakibimizin oyuna daha çok dirençli olduğunu, iç sahada olduğumuz ve o avantajı kaybettiğimizi gördüğümüz için düştük. Taraftarımız da düştü bizde düştük açıkçası. İkinci yarıya daha çok önde başlamaya çalıştık, daha çok topu rakip kaleye getirmek istedik. Oyuncularımızla devre arasında da konuştuk oyun içerisinde de konuştuk. Anlamayla ilgili oyuncularımızın biraz sıkıntıları oldu. Ayağımızdaki topları çok fazla geriye oynadık. Topu daha çok rakip kaleye, öne doğru taşısaydık gol bulma şansımız daha yüksek olacaktı. Balıkesir'i kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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