Oğuz Tongsir: “TSYD Kupası’nı hayata geçireceğiz

-TSYD Havuz onarım çalışmalarından görüntü



- (Özel haber) İSTANBUL



- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, gelecek yıl TSYD Kupası’nı tekrar hayata geçireceklerini söyledi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Tongsir, Levent’teki TSYD Genel Merkezi’nde bulunan havuzun güçlendirme çalışmalarını sürdüğünü ifade ederek, “Türkiye Spor Yazarları Derneği havuz kısmını güçlendirmeye başladık. Bu sütunları normal demirle çevreleyip sonra betonlarını atıyoruz. Bu 30 senedir ihmal edilen bir şey. Enkaz edebiyatı yapmayı sevmem ama gerçek olan bu. Burası bu haldeyken biz burayı tamamen yeniliyoruz. Uzun süren bir çalışma olacak, aşağı yukarı 6 ay sürecek. Burayı sıfır inşa etmek çok daha kolay ama burada güçlendirme yapmak daha teferruatlı. Bunları beceriyoruz, ekipler gece gündüz çalışıyor. Bu konuda tabii ki Spor Bakanlığı’na ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Devletimizin sayesinde bu yapılıyor. Burada her sene üyelerimizle birlikte 400 sporcu spor yapıyor. Kimsenin can güvenliğini tehlikeye atamayız. Bu yüzden bu havuzu yenileyip yeni sezondan itibaren Allah kısmet ederse yepyeni şekilde hizmete girecek” şeklinde konuştu.

"Güçlendirmeler kapalı havuzda da son sürat devam ediyor" Başkan Tongsir, sosyal tesislerde bulunan açık havuzun yanı sıra kapalı havuz onarımının da sürdüğünü aktararak, şu ifadelere yer verdi: “24 santimetrelik demirle kolonların güçlendirmesi yapılıyor. Sonrasında havuzun üst kısmından atılan betonla normal hale geliyor. Çünkü burada 98 tane taşıyıcı kolon var. Bu kolonlar bu havuzu ayakta tutuyor. Şu anda kapalı havuzun çevresindeyiz. Orada da güçlendirmeler son sürat devam ediyor.” “Devletimizin desteğiyle bunun altından kalkacağız” Sosyal tesis onarımında devletin de desteğini arkalarına aldıklarını söyleyen Başkan Tongsir, “Biraz önce size kolonların eski halini gösterdim. 30’luk betona bütün gücü havuza veriyor. Her türlü risk ortadan kalkıyor ve mükemmel tesis haline geliyor. Bu aşamalardan sonra restorasyonları da yapılacak. Kısa süreli bir şey değil zor bir şey ama bu işe kalkıştık. Devletimizin de desteğiyle bu işin de altından kalkacağız hayırlısıyla” açıklamasını yaptı. “Eylül ayında bitirmiş olacağız” Oğuz Tongsir, onarım çalışmalarının Eylül ayında sonlanacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Sadece TSYD sosyal tesisi olarak kabul etmeyin, burası İstanbul’da yapılacak olimpiyat için yüzme takımlarının antrenman yapacağı havuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla onarımı yapılıyor. Mükemmel bir şekle gelecek. Şu anda kırım yapılıyor. Kırımdan sonra havuz ve tribünlerin yapımı başlayacak. Kapalı havuz da tadilata girdi. Açık havuz 50 metre olimpik havuz. İçerideki havuz yarı olimpik antrenman havuzu. Bunları da yaptıktan sonra eylül ayı sonuna kadar bitirmiş olacağız. Ben de bu sene tatil yapmıyorum. İnşaat işçileri gibi işin başındayız. Bu işte işin başında bulunmadıkça hiçbir şeyde sonunu alamıyorsunuz. O yüzden kendimi burada bir görevli addetim. Derneğimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.” “TSYD Kupası’nı hayata geçireceğiz” Bütün hedeflerinin TSYD Kupası’nı yeniden hayata geçirmek olduğunu belirten Tongsir, “Biz bir inşaat yapıyoruz ama TSYD yönetim kurulu da çalışmalarını sürdürüyor. Bütün hedefimiz TSYD Kupası'nı yeniden yapmak. Bütün dileğimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın katılacağı Geleneksel TSYD Kupası’nı yeniden düzenlemek. Bu sene yetişmezse bile kısmet olursa seneye Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu turnuvayı yapacağız. Hatırlarsanız eski dönemlerde seyirciler bir arada maça gelirdi. Orada keyifle sezon başlamadan maç seyrederdi. Eğer bu organizasyonu başarırsak sporun barışa katkısı olacak diye düşünüyorum. İnşallah bunu başaracağız” diyerek açıklamasını tamamladı.