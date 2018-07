Off-Roadcular çocuk istismarına tepki gösterdi

-Kardoff Kulübü Başkanı Ahmet Demir'in konuşması

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir: "Çocuklar vatanları için bir teminattır" KARABÜK



- Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) üyeleri çocukların istismarı ve öldürülmelerini protesto etmek için kent meydanında toplandı. Safranbolu Aslanlar'da toplanan grup, öldürülen kız çocukları Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın fotoğraflarını ve pankartlar taşıyarak Kıranköy mevkine kadar yürüdü. Safranbolu’dan Karabük’e özel yapım arazi araçlarıyla konvoy yaparak gelen KARDOFF ekibi son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına ve kaçırılmalarına tepki göstermek amacıyla kent meydanında basın açıklaması yaptı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de protestoya destek verdi. KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, burada yaptığı açıklamada cinsel istismar ve tecavüze tepki vermek amacıyla toplandıklarını belirterek, “Bir yandan kadınların vahşice öldürüldüğü, diğer yanda sabi sübyan istismara uğradığı beri yanda taciz ve tecavüzleri peş peşe yaşandığı kapkara bir dönemden geçiyoruz. Her şey bir dakika içinde yaşanıyor. Bir dakikalık sinir bir dakika kıskançlık ya da bir dakikalık şehvet uğruna her gün onlarca hayat kararıyor. Biz ise olan biteni sadece seyretmek ve suçu oraya buraya atmakla yetiniyoruz. En son olarak peş peşe gelen ölüm haberleri Ankara'da Eylül Ağrı'da Leyla ve öncesinde Adana'da Gizem minik yavrularımız anne bağrından koparıldılar. Gün geçmiyor ki çocuklarımıza istismar vakası yaşanmasın. Ortaya çıkan tablo Türk altında öfke ve nefret oluşturmaktadır” dedi.

“Çocuklar vatanları için bir teminattır” Bir ülkenin geleceği için çocukların çok önemli olduğunu, gelecekte büyüyecek olan bu çocuğun vatanına hizmet edeceğini de söyleyen Demir, “Bunun için çocukların sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı dürüst ve vatansever olarak yetiştirilen çocuklar vatanları için bir teminattır. Son yıllarda çocuk istismar ve ölümleri artmaktadır. İngiltere’de haftada 4, Amerika’da ise günde 3 çocuk, istismar nedeniyle ölmekte. 4 yaşın altındaki her bin çocuktan biri fiziksel istismara uğramaktadır. Çocuk istismarı oranı dünyada yüzde 1 ile yüzde on arasında değişirken ülkemizde bu rakam yüzde 10 ile yüzde 53 arasındadır” diye konuştu.

Küçücük bedenleriyle ağır yüklerin altında kalan çocukların, kirli ellerin iştahlı nefeslerin varlığının hiç bu kadar yakın olmadığını kaydeden Demir, “Hayattaki en değerli varlığımızı, kirli ellerden, iştahlı nefeslerden her birlikte ‘dur’ diyerek kurtarabiliriz. Devletimizden beklentimiz bu konuda caydırıcı ve ağır cezaların bir an önce yürürlüğe girmesi toplumun bu kanayan yarasını dindirmeleridir" ifadelerini kullandı.