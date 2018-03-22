O'Neill: 'İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum' - ANTALYA
O'Neill: "İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum" - ANTALYA - Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçına doğru - İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill'in açıklamaları - İrlandalı Cumhuriyeti'nin kaptanı Coleman'ın açıklamaları - Antrenmandan detaylarTürkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçına doğru - İrlanda Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü O'Neill:"İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum" - Takım kaptanı Coleman:"Cenk Tosun yavaş yavaş gol atmaya başladı. Zaten bunun sinyallerini ilk antrenmanlarda vermişti"ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı'yla yarın özel maçta Antalya'da karşılaşacak İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill, iki ülkenin de Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamamasına üzüldüğünü söyledi.
O'Neill, karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadı'nda takım kaptanı Seamus Coleman ile basın toplantısı düzenledi. O'Neill, Türkiye'de olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, pazartesiden beri Antalya'da kampta olduklarını belirtti. Türkiye'nin kamp yapmak için ideal bir ülke olduğunun altını çizen O'Neill, bütün organizasyonun çok iyi ve kusursuz gittiğini ifade etti. O'Neill, iki takımın da yeni bir yapılanma içine girdiğini vurgulayarak, "İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Bu kamp döneminde iki takımında bir takım değişikliklere gideceğini düşünüyorum. Yeni kadroların oluşturulması, yeni oyuncuların takıma katılabilmesi açısından bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman, iki takımın da aynı noktada olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu. Milli takıma gelen yeni oyuncuların, takıma adapte olmasının zaman alabildiğinin altını çizen O'Neill, hazırlık maçlarının bu oyuncular için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti. O'Neill hazırlık maçlarında iyi oynamayanların bir sonraki maça çağrılmayacağı anlamına gelmediğini dile getirerek, yeni futbolcuların rahat olmakla birlikte ilk defa kadroya girmenin baskısını da hissedeceklerini belirtti. Roby Keane'den sonra forvet hattında onun yerine doldurabilecek 2 - 3 oyuncuları olduğunu, bunlar için zamana ihtiyaçları duyduklarını anlatan O'Neill, "Bir Robbie Keane'nin yerini doldurmak o kadar da kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu. - "Cenk Tosun goller atacağının sinyallerini ilk antrenmanda vermişti"İrlandalı Cumhuriyeti'nin kaptanı Coleman, Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun'un çok iyi bir oyuncu olduğunu dile getirerek, takıma çok önemli bir katkı sunduğunu dile getirdi.Son haftalarda Cenk Tosun'un attığı golleri hatırlatan Coleman, "Cenk Tosun yavaş yavaş gol atmaya başladı. Zaten bunun sinyallerini ilk antrenmanlarda vermişti. Hem oyuncu olarak hem de kalite olarak benim çok sevdiğim bir oyuncu." ifadelerini kullandı.Sakatlığı sırasında hiç geri dönemeyeceğini düşünmediğini anlatan Coleman, "Yeniden futbol oynayacağımı biliyordum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İlerleyen maçlarda daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum." şeklindekonuştu. Basın toplantısının ardından İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı, teknik direktör O'Neill,yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman yaptı.Antalya Stadı'nda yarın yapılacak Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçı, saat 20.30'da başlayacak.