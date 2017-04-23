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23 Nisan 2017 Pazar günü yayınlandı
O muhabir Beyaz Futbol'a konuştu İzle

O muhabir Beyaz Futbol'a konuştu İzle

Başakşehirli sporcuların saldırısına uğrayan A Spor muhabiri Selman Mutlu yaşadıklarını Beyaz Futbol'a anlattı.

Beyaz Futbol 


Başakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdı
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