Nevşehir Belediyespor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

-Uğur Balcıoğlu'nun açıklamaları



- - Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu:- "Hedefimiz ilk yarıyı kayıpsız kapatmak" NEVŞEHİR



- TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Somaspor galibiyetinin ardından çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. TFF 3. Lig 3. Grup'ta hafta sonunda seyircisi önünde Somaspor’u 1- 0 mağlup ederek ligde 4. sıraya yükselen Nevşehir Belediyespor ilk yarının son maçında deplasmanda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde maçta forma giyemeyen oyuncuların katıldığı antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu yaptığı açıklamada, "Göreve geleli çok daha yeni oldu. Isınma turlarındayız diyebiliriz. 3 maçlık periyot içerisinde fikstüre baktığımız zaman zorlu bir periyot vardı. Biz bunu avantaja çevirmek istiyorduk. Oynamış olduğumuz iki maç sonunda biz bunu gerçekleştirdik. Son maçta da umarım aynı şekilde devam ederiz. 3 maçta 9 puan ile ilk yarıyı tamamlarız" dedi.

Balcıoğlu: "Somaspor galibiyeti bizleri mutlu etti" Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu Somaspor karşılaşmasında alınan galibiyetin yanı sıra diğer rakiplerin aldıkları sonuç sonrasında mutlu olduklarını ifade ederek, “Geçen haftadan inanılmaz bir efor sarf etmiştik. Halen o eforun yorgunluğu vardı. Takımda bir güç problemi var. Ama oyunlardan istediğimiz tek şey vardı o da fedakarlıktı. Bunun başardığımız için çok mutluyuz. Oyunlarımızın ayaklarına yürekleri sağlık. Hepsine birer birer teşekkür ediyoruz. Maçın içerisine geldiğimiz zaman ilk 30-35 dakika iyi bir tempo ile baskılı bir tempo ile başladık. Neticesinde golde bulduk. Ama bunu çoğaltmamız gerekiyor. 2 ve 3. golü bulup daha rahat oynamamız gerekiyor. Pozisyonlara da girdik fakat sıkıntımız yumuşak karnımız 60. dakikadan itibaren gücümüz kalmıyor. Oraları oynamayı öğrenmemiz lazım. Ama maçın son 10-15 dakikası çok güzeldi. Hemen hemen sıfır pozisyona yakın oynadık. Rakibe hiç pozisyon vermeden oynadık. Son 10 dakika iki ve üçüncü golleri bulacak pozisyonları da bulduk. Orada daha diri olmalıyız, cesur olmalıyız. Sonuca gidecek pozisyonlara girdik onları da bitirmemiz gerekiyor. Ama galibiyet anlamında çok değerli bir galibiyetti. Diğer takımların maç sonuçları bizi daha da mutlu etti" dedi.

“Darıca Gençlerbirliği maçından da galibiyet alacağız” Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, ligin son üç karşılaşmasında birbirinden zorlu maçlar oynandığını ilk iki maçı kayıpsız kapattıklarını ifade ederken ilk yarının son maçında deplasmanda Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında da hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.



Balcıoğlu, "Şimdi Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağız. Onlar da üstten kopmak istemiyorlar. Zor bir maç olacak. İstekli ve tempolu oynayan bir takım. Kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Ama bizde bir hava yakaladık. Umarım bu havamızı devam ettiririz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız güç yönünden bir sıkıntımız vardı. Onu da artık devre arası kampta hem yapacağımız takviyelerle hem çalışmalarımız ile bitirmeye çalışacağız. Ama Darıca maçını da kayıpsız kapatır ilk yarıyı bitiririz” diye konuştu.

"Taraftarımız sonuna kadar bizi desteklemekten vazgeçmesin" Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterislilere de mesajlar veren Balcıoğlu başarıya aç bir taraftarımız olduğunu biliyoruz ama onlarda tıpkı bizim parolamız gibi sonuna kadar vazgeçmesinler dedi.

Balcıoğlu, "Taraftarı geçen sene Tire’nin başındayken de biliyordum. Coşkulu ve istekli bir taraftarımız var. Biraz sabırsız bir taraftar var. Başarıya aç bir taraf grubumuz var. Onlarda bizim gibi aynı şekilde hırslı bir taraftar var. Stadın ikinci yarı maçları ile birlikte daha da dolacağını tahmin ediyorum. Bizlere takımımıza sahip çıkmaya, desteklemeye devam etsinler. Bizim parolamız sonunda kadar vazgeçmemek taraftarımızın da parolası sonunda kadar vazgeçmemek olsun. Umarım hep beraber mutlu sona ulaşırız" şeklinde konuştu.





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