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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muzaffer Bilazer: “Sezona her anlamda sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz”

Muzaffer Bilazer: “Sezona her anlamda sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz”

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Şampiyon Rektör Basın Mensupları 

-- Muzaffer Bilazer'in açıklamaları
-- Antrenmandan detaylar
-- Hasan Hatipoğlu ile röportaj
-- Genel görüntü ve detaylar

- - BB Erzurumspor ilk etap kamp dönemini tamamladı ERZURUM

- Spor Toto 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer sezona her anlamda sağlıklı başlayıp sezon sonunda da şampiyon olmak istediklerini ifade etti.
Bilazer, ayrıca Obertan’ın takımda kaldığını ama Sehic’in geleceğinin birkaç gün içerisinde belli olacağını söyledi.

Spor Toto. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yeni sezon kamp sürecinde ki Erzurum kampını tamamladı. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde akşam yapılan antrenmanla kampı tamamlayan takım idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilazer, lige iyi başlamak istediklerini ifade ederek, “Erzurumspor geçen yıl zorluklar yaşadı. Bu yıla taşıdığı birçok yorgunluk var. Bunların zorluklarını şu an yaşıyoruz. Bu sorunları adım adım aşmaya çalışıyoruz. Bu zorluklarla erkenden yüzleşmek zorundayız. Geleceğe dönük bir takım kararlar alacağız. Sezona her anlamda sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz. Erzurum şehri bu ülke için çok önemli bir şehir. Bazı noktalarda bu ülkeden alacaklıyız. Geçen sezon uğradığımız bir takım haksızlıklar oldu. Obertan artık bizim futbolcumuz. Kendisi futbol oynamayı çok seviyor. Bizim ondan beklentilerimiz çok fazla. Onla ilgili sürecimiz çok iyi durumda. Sehic ise Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi. Kişisel planları içerisinde bazı istekleri var. Ama biz Sehic’in kalması için çaba sarf ediyoruz. Ama bazı kendi kaygıları var. Kalmasından yanayız” dedi.
Yeni transfer Hasan Hatipoğlu ise, “Hedefimiz şampiyonluk sezon sonu Süper Lig’e geri dönmek istiyoruz. Yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz. Sezon sonunda bunun karşılığı alıp şampiyon olmayı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı. BB Erzurumspor bir günlük aradan sonra 2. etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası'na harekete edecek.
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