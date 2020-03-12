Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mustafa Özer: “Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü”

Mustafa Özer: “Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü”

-Mustafa Özer’in açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, “Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, “Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. 1-0 iken direkten topumuz oldu. Onu atsaydık bugün galip gelecektik. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Sakat sakat hasta hasta oynadılar. Gerçekten üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Galatasaray Kayseri'yi 3 Farkla GeçtiGalatasaray Kayseri'yi 3 Farkla Geçti
Trabzon Fener'e Dur DediTrabzon Fener'e Dur Dedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı