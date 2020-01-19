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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Mustafa Özer: 'Arkadaşlarımız inanılmaz bir mücadele verdi'

Mustafa Özer: 'Arkadaşlarımız inanılmaz bir mücadele verdi'

- Mustafa Özer'in açıklamaları

- Mustafa Özer: "Arkadaşlarımız inanılmaz bir mücadele verdi" ANKARA

Kurtuluş Savaşı Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Eskişehir Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler" dedi.
TFF 1. Lig’in 18. haftasında Keçiörengücü sahasında Eskişehirspor’a 1-0 mağlup oldu. Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, maç sonunda düzenlediği basın toplantısında, "Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Gerçekten biz zor günler yaşıyoruz, oyuncularımız bizi bırakıp gitti. Ama aslan gibi 23 tane genç kardeşimizi hazırladık ve lige başladık" diye konuştu.
Özer, "Maça baktığımız zaman kaleci Ekrem iki gündür hastaydı devre arası oyundan çıkmak istedi onu da fedakarlığından dolayı kutluyorum. Halil İbrahim santraforumuz kafasına bir darbe aldı onu da oyundan almak zorunda kaldık. Furkan Polat’ı da sakatlığından dolayı oyundan aldık. Sizlerle taktik sistem konuşmak isterdim ama şuanda bulunduğumuz durum çok farklı şuan biz şehir olarak kurtuluş savaşı veriyoruz. Eskişehir’de, eğer Türk futbolunda devrim olacaksa bu Eskişehir’den ve Eskişehirspor’dan başlamalıdır. Mücadelemiz aynı zamanda Anadolu takımları için örnek olacaktır" şeklinde konuştu.
"Bu galibiyeti başkanımıza, yönetim kurulumuza ve bizi her zaman destekleyen Eskişehirspor taraftarlarına armağan ediyorum" diyen Özer, şunları kaydetti: "Eskişehir, futbol gelenekleri olan geçmişte Türk futboluna büyük renk katmış bir şehrimiz, gerçekten inanılmaz bir desteğimiz var. Keçiörengücü’nü de tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler. Bu galibiyet ileriye dönük bizi ligde tutmak için çok önemli bir galibiyetti. Oyuncularımın özgüven kazanmasını sağladı ama işimiz daha bitmedi. Önümüzde çok önemli maçlar var."
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