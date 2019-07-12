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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Mustafa Denizli’nin takımı Traktör FC Erzurum’da kampa girdi

Mustafa Denizli’nin takımı Traktör FC Erzurum’da kampa girdi

- Mustafa Denizli ve taraftarlardan detaylar

İran Teknik Direktör Rektör 

-- Antrenmandan detaylar

- ERZURUM

- İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör FC’nin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum Palandöken’deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. İran takımlarından Traktör FC’de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Denizli yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenmanın ilk bölümü koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Ardından dayanıklılık çalışan İran ekibi son bölümde ise topla koşu yaptı.
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