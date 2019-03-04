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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Denizli: 'Gayet iyiyim'

Mustafa Denizli: 'Gayet iyiyim'

Hastane dışından detay görüntüler

- Mustafa Denizli: "Gayet iyiyim" İSTANBUL

Hastane Devre Arası Rektör 


- Trabzonspor maçının devre arasında kendi aracı ile hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, tansiyonun yükseldiğini durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının devre arasında şahsi aracıyla stattan ayrılarak hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, iyi olduğunu söyledi.

TRT Spor'a telefonla bağlanarak açıklama yapan Denizli, "2. golden sonra sinirlendim. Tansiyonum yükseldi. Zaten her maç çıkıyor. Doktorumuz tansiyonumu ölçmek için ısrar etti. Biraz yüksek çıktı o kadar. Gayet iyiyim" dedi.
Mustafa Denizli, tedbir amaçlı olarak hastanede müşahede altına alındı.
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