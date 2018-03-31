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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: “Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür”

Mustafa Cengiz: “Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür”

Gerginlikten görüntü

Toplantı Genel Kurul Trol 

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları
-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurulda yaşanan gerginliklerinin ardından kürsüye çıkarak, “Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin” dedi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde organize edilen Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında yaşanan gerginlik dolayı verilen aradan sonra toplantı devam etti. Daha sonra kürsüye konuşmacı olarak Hayrettin Kozak çıktı. Onun konuşmasının ardından salonda tekrar gerginlik yalandı. Bu olayların yaşanmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye çıkarak üyelere seslendi. “Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür” Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Cengiz, “Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime kızgın da olsanız Galatasaray’a yakışır şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye’nin batıya açıklan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına toleranslı durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin” diye konuştu.

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