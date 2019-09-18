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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mustafa Cengiz: 'İnsanla hayvanı ayıran edeptir'

Mustafa Cengiz: 'İnsanla hayvanı ayıran edeptir'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları

- Mustafa Cengiz: "İnsanla hayvanı ayıran edeptir" İSTANBUL

Çatışma Beraberlik Allah Hayvan Trol 


- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Cengiz, geçen sene de Moskova maçına çıkmadan önce Kulüpler Birliği'nin saçma sapan açıklama yaptığını belirterek, "Yine ülkemiz için puan maçına çıkacağız, hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum. 'Eskilerin bir lafı var, saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
"Camiaları temsil eden insanların sözlerine dikkat etmesi gerekir" Sarı-kırmızılı takımın başkanı, TFF'nin tweetini önce trol zannettiğini vurgulayarak, "Neden TFF, Galatasaray'ın ve diğer Türk takımlarının adını zikretmekten imtina ediyor, anlamıyorum. Ben kavgayla çatışmayla bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanan bir insanım. Sözcükleri saygısızlık derecesinde kullanmak istemiyorum. Camiaları temsil eden insanların sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ben 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine kimse beni ikna edemez. Bu camiaları temsil eden insanların, sözlerine, sözcüklerine dikkat etmesi gerekir. 19:05 olayının kasti yapıldığına inanıyorum. Rastgele orada bir şey yapılmaz. Bunu kanıtlamaları güç. Edep aklın ziynetidir arkadaşlar" diye konuştu.
"Sinsi hareketler içinde olmayalım" Fatih Terim'in "Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz" sözlerine de katıldığını ifade eden Cengiz, "Bu söze kızacak olan insan masa düzeneği yapacak insandır. Maçlar sahada kazanılır, doğru. Hakeme ya da kendine göre uydurulmuş kurallara göre değil. Lütfen saygı sınırları içinde kalalım. Sinsi hareketler içinde olmayalım. Bir Falcao'nun gelişi, Falcao'yu Galatasaray'ı ve Türkiye'yi İstanbul'da birinci sıraya taşıdı. Başarılı olması için dua ediyorum. Brugge ile 3 kere oynadık. 1 beraberlik 2 yenilgi almışız. İnşallah bu makus talihi bugün kırarız diye ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.
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