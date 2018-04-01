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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Muratbey Uşak-Anadolu Efes basketbol maçının ardından - UŞAK

Muratbey Uşak-Anadolu Efes basketbol maçının ardından - UŞAK

- Muratbey Uşak Başantrenörü Mustafa Mavili'nin konuşması - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın konuşmasıUŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e 81 - 78 yenilen Muratbey Uşak 'ın başantrenörü Mustafa Mavili hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek "Acilen galibiyet almamız gerekiyor" dedi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise Uşak ekibini kutlarken maçın sonunda şansın kendilerinden yana olduğunu ve maçı kazandıklarını söyledi.

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