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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz: 'Bursaspor’u en iyi şekilde ağırlayacağız'

Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz: 'Bursaspor’u en iyi şekilde ağırlayacağız'

Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz'in açıklamaları

- (Özel haber) Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz: "Bursaspor’u en iyi şekilde ağırlayacağız" İSTANBUL

Belediye Başkanı Tarım Federasyon Başkanı Şampiyon Milletvekili 


- Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Bursaspor eşleşmesini değerlendirdi. Kapiz zor bir kura çektiklerini belirterek, "Bursaspor’u en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Bursaspor ile eşleşen Muğlaspor’da Başkan Erol Kapiz kurayı İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bursaspor’la eşleşmeleri üzerine konuşan Kapiz, "Bursaspor’un özellikle Muğla açısından önemli bir yeri var. Rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı, Muğla milletvekiliydi ve vekilliği döneminde Muğla’ya çok hizmetleri oldu. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Bursaspor’u layık olduğu şekilde ağırlayacağız. Bizim için zor bir kura ama buradan şunu söylemek istiyorum, iyi ki Türkiye Kupası var çünkü bizim gibi 3. Ligdeki takımlara can suyu veriyor. Buradan başta federasyon başkanı olmak üzere kupada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. "Süper Lig’de şampiyon olan bir rakiple oynuyoruz" Muğlaspor’un Fethiye ve Bodrum’a oranla gelirlerinin az olduğunu sözlerine ekleyen Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz, "Özellikle Bodrum ve Fethiye’ye göre gelirlerimiz az. Ama başta valimiz, milletvekillerimiz, Menteşe belediye başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımız imkanları dahilinde ellerinden gelen desteği veriyor bizlere. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunun yanında bizim de çalışmamız lazım. Taraftarımızın da ilgisi çok büyük. Bursaspor maçında stadı dolduracağımıza eminim. Güzel bir karşılaşma olacak. Şans bizden yana olsun isterim ama zor bir kura. Çünkü Süper Lig’de şampiyon olmuş bir takımla oynuyoruz. Centilmence geçmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.
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