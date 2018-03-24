Motosikletçiler Fethiye’de çamurla savaştı

-- sporcuların ekstrem parkurunda sıralama yapmaları

-- bazı sporcuların çamurdan düşümesi

-- detaylar

-- TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir,röportaj

-- Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı röportaj



- MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 1. Ayak yarışının magazin startı verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyona öncesinde Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde yarış parkuru hakkında bilgilendirilen motosikletçilerin uyması gereken kurallar hatırlatıldı. Daha sonra magazin startı için Beşkaza Meydanı’nda toplanan yarışçılar Fethiye Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir verdiği start ile motosikletçiler ilçe merkezinde tur attı. Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenecek yarışlar öncesinde sporcular, ekstrem etabında sıralama turu attı. Farklı illerden 192 sporcunun katıldığı yarışlar, yağış nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı. Etapta düşen sporculara görevliler yardım etti. TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk kez ATV ile endoru şampiyonasının aynı anda yapılacak. Fethiye’nin coğrafyasının her türlü spora elverişli olduğunu söyleyen Özdemir, “Motor sporları Fethiye’nin bir değeridir. Nasıl yamaç paraşütü denilince akla Fethiye geliyorsa motor sporlarında da rekor katılım olması gurur kaynağımız. Herkese verdiği destekler için teşekkür ederiz” dedi.



