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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede

Delegenin konuşması

Lyon Güvenlik Güçleri Legen Arbede Saldırı 

-Delegenin konuşması sırasındaki saldırı anı
-Detaylar

- ANKARA

- MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldığı sırada arbede yaşandı. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda delege Ali İhsan Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılının ocak ayında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Siz deyin 3-5 ben diyeyim 8-10 milyon TL. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı" deyince gerginlik yaşandı. Mehmet Yiğiner'in kendisine tepki göstermesinin ardından bazı delegeler Mutlu'nun üzerine yürüyerek yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.
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