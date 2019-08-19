Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minik Sakaryaspor taraftarı bayram harçlığını Sakaryaspor'a bağışladı

Minik Sakaryaspor taraftarı bayram harçlığını Sakaryaspor'a bağışladı

Rahim Berk Coşkun açıklamaları

- SAKARYA

Sosyal Medya Kupa Töreni Tarım Bayram Harçlığı Şampiyon 


- 10 yaşındaki Sakaryaspor taraftarı Rahim Berk Coşkun, bayram harçlığı olan 260 TL’yi Sakaryaspor’a bağışlayacağını söylediği bir video sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Videoyu izleyen Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant, minik taraftarı Kocaelispor maçını izlemek üzere protokole davet etti. 10 yaşındaki Sakaryaspor taraftarı Rahim Berk Coşkun, babasının çektiği videoda bayram harçlığı olan 260 TL’yi Sakaryaspor’a bağışlayacağını söylediği video sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan ve büyük ilgi gören videoyu izleyen Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant ise, Rahim Berk adlı minik taraftarı Kocaelispor maçını izlemek üzere protokole davet etti. Minik taraftar Coşkun, sosyal medyada paylaşılan videoda; Sakaryaspor’un transfer sorunu için kendisinin elinden gelenin bu olduğunu belirtip, iş adamlarının da Sakaryaspor’a destek olması gerektiğini söyledi.

Bayram harçlıklarımı Sakaryaspor'a bağışlamak istiyorum Babasının çektiği videoda biriktirdiği bayram harçlıklarını Sakaryaspor'a bağışlayacağını söyleyen Coşkun, "Bayramda harçlıklarım ile biriktirdim bu paraları. Bu paraları Sakaryaspor'a bağışlamak istiyorum. Çünkü Sakaryaspor transferlerinin daha iyi olmasını istiyorum, gereken transferlerin yapılmasını istiyorum. Zengin insanlar Sakaryaspor'a daha fazla bağış yapabilirler. Yapmazlarsa bu hem beni hem de taraftarları çok üzer" dedi.
Çok duygulandım ve onurlandım Sosyal medya üzerinde paylaşılan videoyu izleyen Sakaryaspor Başkanı Nalbant, “Kardeşimizin videosuna sosyal medyada denk geldim. Açıkçası çok duygulandım ve onurlandım. Sakaryaspor çok büyük bir camia. Rahim Berk kardeşimizin bu yaştaki Sakaryaspor sevgisi muazzam. Taraftarımız bizim her platformda, her zaman itici gücümüz. İnşallah Rahim Berk gibi binlerce karşılıksız seven taraftarlarımızla bütünleşme sağlayıp başarıyı yakalayacağız” diye konuştu.
Maçı izlemek için protokole davet etti Nalbant, “Ben de minik kardeşimize bir jest yapmak istiyorum. Ailesine gün içerisinde ulaşacağız. Kocaelispor maçını buyursunlar, protokolde hep beraber izleyelim. Buradan kendisine de söz veriyorum, nasip olur da sene sonunda şampiyon olursak, Rahim Berk kardeşimi kupa töreninde omuzlarıma alacağım. Belki de onun bu çağrı videosu Sakarya’da kenetlenmenin ve başarının kıvılcımı olacak” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı