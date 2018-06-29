Minik güreşçi, müsabakayı kaybedince kendini yerlere attı

-Melih Büyükyıldız'ın yenilmesi

-Ağlaması, teselli edilmeye çalışılması

-Kendini yere bırakması

-Dışarıda kendini yere bırakması ve ağlaması

-Yerleri yumruklaması



- - Zor sakinleştirilen minik sporcu, gözyaşlarına hakim olamadı ZONGULDAK



- Zonguldak’ta düzenlenen Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibine yenilen 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız, müsabaka sonrası büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan minik sporcu, güçlükle sakinleştirilebildi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Zonguldak’ta 2018 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası minikler grup müsabakaları gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 35 ilden katılan 11 ila 13 yaşları arasındaki 700 güreşçi, müsabakalarda ter döktü. Müsabakaya Çorum Belediyespor adına katılan Melih Büyükyıldız ise Balıkesir Savaştepe Belediyespor’un güreşçisi Hasbi Bozca ile karşılaştı. Rakibine karşı olan mücadelesi büyük alkış alsa da yenilgi kaçınılmaz oldu. Minderde bir anlık hatası üzerine rakibi tarafından tuş edilen Melih Büyükyıldız, kaybettiği müsabaka sonrası gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre sakinleştirilmeye çalışılan minik sporcu, salon dışında da kendini yere bırakarak gözyaşı döktü. Zor sakinleştirilen sporcu, ağlayarak tekrar müsabakaların yapıldığı salona geçti. Müsabakalar sonucunda ilk 16’da yer alan sporcular ise Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını elde edecek.

