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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Milliler Andorra antrenmanını tamamladı

Milliler Andorra antrenmanını tamamladı

Milli takım antrenmanından detaylar

Dera Yıldızlı Rektör Irak 

-Bakan Kasapoğlu'ndan detaylar

- - Bakan Kasapoğlu millileri yalnız bırakmadı İSTANBUL

- A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızların çalışmasını takip etti. A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş Park'ta saat 21.45'de başlayacak mücadelede Andorra ile karşılaşacak. Milliler, bu zorlu müsabaka öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmana ay-yıldızlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 top kapma oyunu ile devam edilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Andorra maçının taktik çalışması üzerinde duruldu. Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı. İdman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek başarı dileklerini ileten Kasapoğlu, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindekilerle antrenmanı takip etti.
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