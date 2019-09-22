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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Milli sporcular 11 madalya ile yurda dündü

Milli sporcular 11 madalya ile yurda dündü

Sporcuların gelişi

Altın Madalya Paralimpik Oyunlar Uluslararası Basın Mensupları Bronz Madalya 

-Teknik direktör ile rop
-Sporcularla Roplar
-Detaylar

- İSTANBUL

- İsveç’te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda, 4’ü altın olmak üzere toplamda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları yurda döndü. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla İstanbul’a geldi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyonda sporcular 4 altın, 4 gümüş ve üç bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı. Hedefimiz Tokyo paralimpik oyunlarına daha fazla sporcu gönderebilmek” Turnuva dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya, “Ferdi müsabakalarda bir altın, üç gümüş ve üç tane de bronz müsabakalarda. Abdullah Öztürk arkadaşımız buradan direk Tokyo paralimpik oyunları kotası aldı. Diğer yandan reyting sıralamasında yerinin sağlamlaştırmaya çalıştığımız arkadaşlarımız da oldu. 8-9 oyuncumuz için puan açısında iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunun 31 Mart’a kadar devamı olacak. Biz rakiplerimizin de durumunu da gözeterek 31 Mart’a kadar olan 6 turnuvalar var gitmesi gereken oyunculara karar vereceğiz. Buradaki hedefimiz Tokyo paralimpik oyunlarına Türkiye’yi temsilen daha fazla sporcu gönderebilmek, orada madalyayı alabilecek sporculara kota aldırtabilmek. Bunun çabası içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.
“2020 öncesi Avrupa’ya güzel bir gözdağı vermiş olduk” Hem bireyselde hem de takım halinde altın madalyaya ulaşma başarısı elde eden Abdullah Öztürk, “Bir nevi 2020 Tokyo paralimpik oyunları öncesi son ciddi hazırlık sınavımızdı. Şampiyonaya çok ciddi hazırlandık. Yaklaşık 5-6 aylık bir süreçten geçtik. Yoğun kamplarımız oldu ve 3-4 tane uluslararası turnuvamız oldu. 2020 öncesi Avrupa’ya güzel bir gözdağı vermiş olduk. Ben de hem ferdi müsabakada hem de takım olarak iki altın madalya kazandım. Şuanda Tokyo vizesi de aldım. Bundan sonrasında ise 2020’de madalya almak üzere çalışacağım” ifadelerine yer verdi. “Hedefimiz 2020 Tokyo, onun için mücadele ediyoruz” Neslihan Kavas, “9’üncü klasta yarışıyorum. Takımın en eskilerinden biriyim. 2003 yılından beri Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli takımındayım. Kota veren bir turnuva olan Avrupa Şampiyonası’ndan geliyoruz. Ferdilerde bronz madalya takımlarda da son paralimpik oyunlar şampiyonu Polonya’yı yenerek altın madalya kazandık. Genç ve istikrarlı bir takımız. Bunu da tekrar göstermiş olduk. Şimdi de hedefimiz 2020 Tokyo, onun için mücadele ediyoruz” dedi.

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