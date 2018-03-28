Milli judocu Kayra'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu - ORDU
- 2016'da Tataris'tan'da yapılan şampiyonada altın madalya kazanan Türk sporcu Kayra Almira Sait'in müsabaka görüntüleri (Arşiv) - Milli sporcu Kayra'nın açıklamalarıORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Kayra Sayit, 26 - 29 Nisan'da İsrail'in Tel Aviv kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Ordu Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Sayit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır Türkiye'yi, önceki yıllarda ise Fransa'yı temsil ettiğini belirterek, burada olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.Sayit, 2016 yılında Avrupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Bunun dışında Grand Prix'de derecelerim ve şampiyonluklarım var. Şu anda dünya çapında ilk beşte olduğumu söyleyebilirim." dedi. Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdiğini kaydeden Sayit, buradan beşincilikle döndüğünü söyledi.
Sayit, bundan sonraki hedeflerine de değinerek, şöyle devam etti:"Bir sporcu olarak her zaman en iyisini yapmak isterim ve en yüksekte olmayı arzu ederim. Onun için çıkacağım her turnuvada altın madalya kazanmak istiyorum. Bunlardan birisi de nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası. 2020 Olimpiyatları için de hedeflerim aynı." - "Türk judosu çok ilerlemiş durumda" Ordu Büyükşehir Belediyespor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan milli judocu, " Ordu 'ya ilk adımımı attığım anda atmosferini ve havasını çok beğendim. Burada çok iyi karşılandım. İnsanları çok samimiydi. Yeşili de çok seven bir sporcuyum. Onun için burayı çok güzel buldum." diye konuştu. Sayit, Türk judosunun geçmişe göre ilerlediğini belirterek, "Alttan başarılı gençler geliyor. Türk judosu çok ilerlemiş durumda." ifadelerini kullandı.