MHP heyetinden Ankaragücü’ne anlamlı ziyaret

-Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın açıklaması

-Heyetten görüntü



- ANKARA



- Milliyetçi Hareket Partisi heyeti MKE Ankaragücü tesislerine gelerek Başkan Yiğiner’i ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ı MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde karşılayan Başkan Mehmet Yiğiner makamında görüşme gerçekleştirdi. “Ankaragücü hak ettiği yere geri dönmüştür” Ziyaretinden dolayı MHP heyetine teşekkürlerini ileten Mehmet Yiğiner, “Çok zor dönemler geçirdik. Bunları şampiyonluklarla taçlandırdık. Tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri göz ardı edilemez. Sizlerin de büyük destekleri oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ankaragücü hak ettiği yere geri dönmüştür. Ankaragücü’nün hedefleri daha büyük yerlerdir” ifadelerini kullandı. “İlk hedef lig şampiyonluğu” Ankaragücü’nün tarihinin çok büyük olduğunu vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise, “Ankaragücü, Ankara’mızın takımıdır. Dünyada profesyonel liglerde şampiyon çıkaramayan tek başkent Ankara’dır. Bunu atlatacağız. Ankaragücü’nün ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu olmalıdır. Biz partimiz olarak her zaman şehrimizin takımının yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyoruz” dedi.



