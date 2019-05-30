Metin Aşık için tören düzenlendi

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- İSTANBUL



- Geçtiğimiz salı günü vefat eden Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık için Dereağzı Tesisleri’nde tören düzenlendi.

28 Mayıs Salı günü hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık için Dereağzı Lefter Küçükandonyadais Tesisleri’nde tören düzenlendi.

Törene Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Teknik Direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı, Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Törende Metin Aşık’ın oğlu Murat Aşık kısa bir konuşma yaparken, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da bir konuşma gerçekleştirdi. Tören konuşmaların ardından dualar ile sona erdi.

