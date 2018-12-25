Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mesut Bakkal üniversitede derse katıldı - ANKARA

Mesut Bakkal üniversitede derse katıldı - ANKARA

- Sınıftan detay - Teknik direktör Mesut Bakkal'ın öğrencilerle sohbeti - Bakkal'ın spor hakkında bilgi vermesi - Teknik direktör Mesut Bakkal, Ankara Üniversitesi'nde spor muhabirliği dersinde öğrencilere, "Günümüzde futbol" başlıklı sunum yaptıANKARA (AA) - Teknik direktör Mesut Bakkal, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde spor muhabirliği dersine konuk oldu.Üniversitede Lütfü Özel'in dersine katılıp, "Günümüzde futbol" başlıklı bir sunum yapan Bakkal, yaklaşık 18 yıldır Süper Lig'de takım çalıştırdığını söyledi.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan Bakkal, "Futbol inanılmaz bir sektör, adeta bacasız fabrika. Milyon avro, dolarların döndüğü bir sektör. İnanılmaz bir kazanç. Çünkü yaklaşık 227 milyon insan bundan ekmek yiyor. Baktığınız zaman büyük bir güç." ifadelerini kullandı.Bakkal, Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Almanya'da 28 milyon, bizde ise sadece 6 milyon insan spor yapıyor. Diyorlar ki niye oyuncu yetişmiyor? Yetişmez, mümkün değil. Yarıştığımız tüm ülke kulüplerinde futbola başlama yaşı 5. Elit futbolcunun yetişmesi için 10 bin saat futbol oynaması gerekiyor. Bizde ise kulüplerimizde futbola başlama yaşı genelde 10. Yarıştığımız ülkelerle 5 yıl kaybımız var. Almanya'da 6,5 milyon lisanslı futbolcu var. Almanya'da Türk kökenli lisanslı futbolcu sayısı ise 650 bin. Neredeyse buradakilerle eşit. Avrupa'da 13 yaş altı futbol takımları daha çok. Biz de ise A takımların sayısı daha fazla."Türkiye'de kulüplerin mali açıdan sıkıntı yaşadıklarına işaret eden Bakkal, "Artık para bitti. Manzara kelimelerle tarif edilmeyecek kadar vahim." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrika İletişim Muhabir Öğrenciler Rektör 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
ID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta YapıldıID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta Yapıldı
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı