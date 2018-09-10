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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mert Hakan Yandaş: 'Ben yabancı sayısı serbest iken ikinci ligden geldim. Hak edenin oynayabileceğini düşünüyorum'

Mert Hakan Yandaş: 'Ben yabancı sayısı serbest iken ikinci ligden geldim. Hak edenin oynayabileceğini düşünüyorum'

- Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları

Efes Kabil Forma Bakış Açısı Basın Mensupları 

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( SİVAS ) - Mert Hakan Yandaş: "Ben yabancı sayısı serbest iken ikinci ligden geldim. Hak edenin oynayabileceğini düşünüyorum" SİVAS

- Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş yabancı kuralı tartışmasıyla ilgili,"Ben yabancı sayısı serbest iken ikinci ligden geldim. Hak edenin oynayabileceğini düşünüyorum. Yabancı sınırlamasından ziyade ben bakış açısına katılmıyorum. Herkesin forma şansının eşit olduğunu düşünüyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Hakan sakatlığının geçtiğini ve bir haftadır idmanlara çıktığını belirterek Büyük Şehir Belediyespor Erzurumspor maçı ile birlikte görev alabileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını çıkış maçı olarak değerlendiren orta saha oyuncusu,"Ligde çok iyi futbol oynuyoruz. Pozisyonlara girip cömertçe harcadık. Bu maçla birlikte gol yollarındaki şanssızlığımızı kırıp rahat bir nefes alarak ondan sonra seri yapmak istiyoruz" dedi.
"Yabancı yerli diye bakmamak lazım" Basın mensuplarının yabancı kuralıyla ilgili sorularını da cevaplan Mert Hakan,"Ben yabancı sayısı serbest iken geldim ikinci ligden. Hak edenin oynayabileceğini düşünüyorum. Yabancı sınırlamasından ziyade ben bakış açısına katılmıyorum. Herkesin forma şansının eşit olduğunu düşünüyorum. O yüzden yabancı yerli diye bakmamak lazım buna. Nasıl yetiştiriyoruz, onlara aynı gözle bakabiliyor muyuz, yabancı aldık bunları oynatmak zorunda mıyız? Bunları düşünmek lazım. Sonuçta hak eden bir şekilde oynuyor" ifadelerini kullandı.
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