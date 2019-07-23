Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yeni sezonda iddialı

-başkan şeniz doğan konuşması

-veli deveciler konuşması

-salondan detaylar



- - Denizli Basket’e 3,5 milyon TL bütçe ayrıldı DENİZLİ



- Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin yeni ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yeni yönetimi ve yeni kadrosuyla sezona iddialı giriyor. Merkezefendi Belediye Bakanı Şeniz Doğan, geçtiğimiz yıl kurulup ilk senesinde şampiyon olan Denizli Basket’in yeni sezonda da başarılı olabilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.



Geçen yıl kurulan ve ilk sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Play-Off’lar dahil oynadığı 27 maçın 26’sını kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselmeyi başarmıştı. Bu sezon TB1L’de mücadele edecek olan Yeşil lacivertli ekipte Veli Deveciler başkanlığında yeni bir yönetim oluştu. Başantranör Şahin Ateşdağlı ile yola devam kararı alan Denizli Basket’te hedef TB1L’de de başarılı olmak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni yönetim kurulu üyeleri ve başantröner Şahin Ateşdağlı ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in ligde başarılı olmak için mücadele edeceğini belirten Doğan, "Kulübümüz geçen sezon ilk yılı olmasına rağmen büyük bir başarıya imza attı. Her maçını yaklaşık 2 bin taraftarının karşısında oynadı ve şampiyonluğa ulaştı" dedi.

"Bütçe 3,5 milyon TL" Merkezefendi Denizli Basket’in sezon öncesi yeni yapılanmasını sürdürdüğünü ve hem sözleşmesi sona eren hem de dış transferde oyuncularla anlaşmaya devam ettiğini belirten Şeniz Doğan, "Teknik heyetin raporu doğrultusunda, sözleşmesi sona eren 2 oyuncumuzun yanı sıra dış transferde de 6 oyuncuyu renklerimize bağladık. Takımımızın yeni sezonda da başarılı olacağına inanıyoruz. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak takımımızın sonuna kadar yanındayız. Denizlili hemşehrilerimize de destekleri için teşekkür ediyoruz. Sponsorluk anlamında da gönülden destek olan Denizlili hemşehrilerimiz var. Bu anlamda da bir sıkıntımız yok. Eski sponsorlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Tahmini bütçemiz 3,5 milyon TL civarında" dedi.

"En büyük destekçimiz taraftarımız olacak" Yeni oluşturulan yönetimin güçlü olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler ise, "Denizli basketboluna katkı sağlayacak bir kulüp oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük destekçimiz taraftarlarımız olacak. İyi bir kadroyla başarılı olmak için yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.



