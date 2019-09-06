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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Mehmet Zeki Çelik: “Kazanmamız gereken bir maç”

Mehmet Zeki Çelik: “Kazanmamız gereken bir maç”

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in açıklamaları

- İSTANBUL

Tarım Yıldızlı Allah Basın Mensupları 


- Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Andorra’nın kağıt üzerinde zayıf gibi görünen bir rakip olmasına rağmen önemli ve kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Andorra ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlı oyuncu Mehmet Zeki Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Çelik, “Rakip kağıt üzerinde zayıf ama bence maç önemli. Kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz” ifadelerini kullandı. “Kendime inandım” Avrupa’da oynamak isteyen genç futbolculara da tavsiyelerde bulunan Mehmet Zeki Çelik, “Ben kendime hedef koydum, kendime inandım, orada oynayacağıma inandım ve böyle tercih yaptım. Hedefleri doğrultusunda ilerleyip çalışmaları lazım” şeklinde konuştu.
Kırmızı-beyazlı takımın savunma hattının Avrupa’nın farklı liglerinde top koşturan oyunculardan oluşmasının kendilerini zorlayıp zorlamayacağı yönünde gelen bir soruya ise Mehmet Zeki, “Bence problem yok. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için bir eksi yanı yok” diye cevap verdi.
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