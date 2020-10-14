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- Mehmet Sepil: "Kulüplerin maddi olarak dayanabilecek gücü azalıyor"- Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil:- "Lisans ve yabancı oyuncu konusunu şimdiden başlatacağız" İSTANBUL



- Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşla henüz anlaşmaya varılamadığından dolayı kulüplerin maddi olarak dayanabilecek güçlerinin azaldığını ifade ederken, son dakikada alınan lisans ve yabancı oyuncu kuralları konusu için ise şimdiden TFF ile iletişime geçeceklerini belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, aylık olarak olağan toplantılarını yaptıklarını ifade ederek, "Pandemi koşullarıyla bildiğimiz gibi takımların tamamının başkanlarının burada olmasını beklemiyoruz. Katılabilen arkadaşlar burada katıldı, diğerleri online bağlandı. 21 takımın tamamı burada bulundu. Ligler başladı ve 4 maç oynandı. Dolayısıyla bugünkü yoğun gündemimizin en önemli bölümü olarak futbolun şu an içinde bulunduğu ekonomik koşulları tartıştık. Pandemi koşullarının yaptığı ekonomik olumsuzluklar çok büyük. Bunlardan ne şekilde etkilendiğimizi ve nasıl tedbirler alabileceğimizi tüm paydaşlarla paylaştık. Pandemi koşullarında çok ciddi bir gelir azalması var. Maç günü gelirleri bunun başında geliyor. Bu konuda iyi olan haber federasyonun bu konuda yaptığı açıklama. Önümüzdeki hafta oynanacak olan maçlarda locaların yüzde 50 kapasiteyle açılacağını, belirli sağlık koşullarını sağlamak şeklinde bildirdi. Bu bir başlangıç ama önemli bir adım. UEFA’nın kendi tavsiyesi de yüzde 30’a kadar seyirci alınabileceğini söylüyor. Son oynanan Rusya maçında yüzde 30 kapasiteyle seyirci alım izni vardı. Biz zaman içinde bunu Türk futbolunda da olacağını düşünüyoruz. Sağlık konusunda ülkemiz her gün daha iyi noktaya geliyor. Dolayısıyla futbol statlarının da daha fazla kapasitede açılmasını umut ediyoruz. Bu sadece locaların açılmasıyla olmaz, bazı statlarda loca yok. Bu takımlarımız da loca gelirinden faydalanamayacak. Onun ötesinde 1. 2. 3. Lig takımlarını düşündüğümüzde onların loca sahibi olan takım sayısı çok çok az. Dolayısıyla iyi bir başlangıç. İlk defa geçen sene 8 maçı seyircisiz oynadık ve bu sezonki 4 maç ile beraber 12 maçtır seyirci yok. Seyircimize kavuşuyoruz ama umudumuz bunun kısa bir süre içerisinde çözülmesi. Bunun sadece localar değil diğer tribünlerin tamamına yayılmasını istiyoruz" dedi.

"Kulüplerin maddi olarak dayanabilecek gücü azalıyor" Seyircisiz oynanan maçlardan dolayı gelirlerin azalması ilgili konuşan Sepil, "Maç günü gelirleri dışında kulüplerin önemli bir geliri televizyondan geliyor. Bizim yayıncı kuruluşla yaptığımız 5 yıllık bir anlaşma var. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle pandemi koşulunda bunun önemi çok çok artıyor. Yayıncı kuruluşla olan bu anlaşmanın daha uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ama aynı şekilde de yayıncı kuruluşla henüz anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın en kısa zamanda yapılmasının arzu ediyoruz. Artık kulüplerin bu konuda maddi olarak dayanabilecek gücü azalıyor. Bu konuyu da federasyonumuzla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. "Spor yasası yıllardır beklenen bir çalışma" Spor yasası konusunu gerçekleştirilen toplantıda tartıştıklarını belirten Sepil, "Spor yasası yıllardır beklenilen bir çalışma. Bundan 1 ay kadar önce spor bakanımız spor yasasıyla yapılan çalışmayı kulüplerle ve federasyonla paylaştı. Biz de, kulüplerimiz de bu konuda çalışmalar yaptık. Bu yasanın çıkmasını tüm kulüpler destekliyor. Bu Türk sporu için önemli bir adım olacak. Burada koyulan yasanın içeriğindeki birçok konunun, biz kulüplerin görüşünün alınarak yapılması çok önemli. Zaten Spor Bakanlığı da bunu bekliyor. Bu konuyla da ilgili komisyon oluşturulmasına karar verdik. Bundan sonra spor yasasıyla ilgili yapılacak olan görüşmelerde biz de vakıf olarak ortak görüşümüzü oluşturup daha fazla önem vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Lisans ve yabancı oyuncu konusunu şimdiden başlatacağız" Futbolda son dakikalarda alınan lisans ve yabancı oyuncu ile ilgili kararlar için TFF ile şimdiden görüşmelere başlayacaklarını da açıklayan Mehmet Sepil, "Futbolda bir çok güncel konu var. Özellikle kendi aramızda şunu konuştuk; bazen bazı şeylerde sezon kararlarının alınması son dakikaya kalıyor. Geçen sene kulüp lisans limitleri ve yabancı oyuncu sayıları konusu son dakikalarda tartışıldı. Bu konularda TFF ile olan görüşmeleri şimdiden başlatıp çok daha sağlıklı bir ilişkinin kurulması için adımlar attık. Bütün bu konuları tartışabilmek için ve şu an bulunduğumuz ekonomik koşulları anlatabilmek için TFF’den toplantı talep edeceğiz" dedi.





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