-Mehmet Özdilek'in açıklamaları

-Antrenmandan detaylar



- Mehmet Özdilek: "Bursaspor maçıyla çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" ERZURUM



- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Sezon başından beri ilk defa kırmızı çizginin üzerindeyiz. Bursaspor maçıyla çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, B.B. Erzurumspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları Bursaspor maçını değerlendiren Özdilek, tek düşüncelerinin galibiyet alarak çıkışlarını sürdürmek olduğunu ifade ederek, "İlk devrenin son dört maçı ikisi içerde ikisi dışarıda her maçı tek tek düşünürsek bu hafta Bursa deplasmanında oynayacağız. Bursaspor’da genç dinamik bir takım dolayısıyla mücadelenin ön plana çıkardığı mücadelenin her iki takım içinde olmazsa olmaz gibi görülen bir maç olacak. Her maça çıkarken de aynı düşüncede oluyoruz. Kazanma odaklı olacağız. Bursa’ya da kazanmak için gideceğiz. Hep söylüyorum her maçın hikayesi farklı orada da çok farklı bir hikaye olacak. Rakip geçen hafta kazandı. Biz de kazanarak gidiyoruz. Kazanmak bizi çok daha farklı noktalara getirecektir. Geldiğimizden beri ilk defa kırmızı çizginin üzerindeyiz ve oradan yukarı çıkarak devam etmek istiyoruz çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Hiçbir maç kolay değil yine zor bir müsabaka oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Gelişerek yolumuza devam ediyoruz" Takımın pozitif anlamda gelişme gösterdiğini vurgulayan Özdilek, "Son haftalarda özellikle ortaya koyduğumuz kazanma arzumuz, saha içi performansımız, takım disiplinimiz açısından gelişerek yolumuza devam ediyoruz. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum eksiklerimiz halen var ama bunu geliştirmeye çalışıyoruz daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Kazandıkça moral açısından daha ön plana çıkıyoruz ama daha halen gidebileceğimiz birçok yolun olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı. "İtirazın olduğu yerde VAR’a bakılmalı" Süper Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Konyaspor maçının ardından MHK’nın hakem Hüseyin Gökçek ve VAR hakemi Halis Özkahya’nın dinlendirilmesi kararı hakkında da konuşan Özdilek hakemlerin tartışmalı pozisyonları izlemesi gerektiğini belirterek, "Hakemlere olan güvenimizden hiçbir zaman geri adım atmadım. İnsani olarak hepsine saygı duyuyorum. Ama bunların yeterliliklerini tartışmak lazım bunların bazıları yeterlidir bazıları yetersizdir. Sadece şunu ifade etmek isterim; VAR’ın önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Hakemler şunu çok net düşünmeli birçok itirazın olduğu yerde zaman zaman gidip kararı değerlendirmelidir. Evet içeride VAR hakemi var onların arasında geçen diyaloglar var ama bu kadar yoğun itirazlarda VAR’a bakılmalı" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan basın toplantısının ardından B.B. Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.