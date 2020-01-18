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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: 'İrfan Can’ı maça damga vurdu'

Mehmet Altıparmak: 'İrfan Can’ı maça damga vurdu'

Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

- Mehmet Altıparmak: "İrfan Can’ı maça damga vurdu" ADANA

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- Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adanaspor kalecisi İrfan Can’ı performansından dolayı kutladı ve yaptığı kurtarışlarla maça damga vurduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Her maç zor. Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Tek bir arzumuz vardı o da galip gelmek. Maçın özellikle ilk yarısında girdiğimiz yüzde yüz pozisyon var. Bunların birini gole çevirseydik maç çok farklı bir hale gelebilirdi. Rakibimiz de gol yemeyince direnci arttı. Rakibinde yüzde yüz 2-3 tane gol pozisyonu var. Onları gole çevirseler mağlup ayrılabilirdik. Buradan İrfan Can’ı tebrik etmek istiyorum. Mükemmel kurtarışlar yaptı. Maça damga vurdu. Lig çok uzun bir maraton. Bu tür maçları daha çok oynayacağız. Artık önümüzdeki Bursaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

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