- Marmaris Duatlonu yarışlarından detaylar - Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Serkan Şimşek'in açıklamasıMUĞLA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun 2019 yılı takvimindeki ilk yarışı Marmaris Duatlonu yapıldı. Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki duatlona, 310 sporcu katıldı. Yarışlar elit, gençler, yıldızlar, paralimpik, M3 ve yaş grupları kategorilerinde yapıldı.Elit, gençler ve yıldızlarda sporcuların mücadele verdiği yarış, 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre tekrar koşu şeklinde sürdü.Koşuya ve bisiklet yarışlarına, ilçede yaşayan vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Serkan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarış sezonunun açılışını Marmaris Duatlonu ile yaptıklarını ve yarışların bu ilçede üçüncü kez düzenlendiğini söyledi.
Geniş bir yelpazede sporcuların yarışmalarda yer aldığını belirten Şimşek, "8 milli sporcumuz da bu yarışlarda yer alıyor. Sezonun ilk yarışı olmasına rağmen büyük bir katılım var. Bu spora merak var. Marmaris Duatlonu, Federasyonumuz için de bir test anlamı taşıyor. Güzel bir havada güzel bir beldede yarışları yaptığımız için çok mutluyuz." dedi. Marmaris Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen yarışlar, yaş gruplarındaki mücadelelerle son buldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'den aldı.Marmaris Duatlonu'nda kategorilerinde birinci olanlar şunlar:Elit erkek: Muhammet BertuğElit kadın: İpek ÖztosunParalimpik: Gürkan ÇelikParalimpik görme engelli: Saldıray AltındağGenç erkek (A): Arda DepeGenç erkek (B): Emir AracıGenç kızlar: Melike YılmazYıldız erkek: Emirhan ÇakırYıldız kızlar: Özlenen İpek GünadM3 erkek (A): Bahri DağcıM3 erkek (B): Emir IşılM3 kızlar (A): Yosun TutumM3 kızlar (B): Helin ArıkanErkekler 19 - 24: Yusuf AteşErkekler 25 - 29: Tolga KuşErkekler 30 - 34: Cihan Mustafa AsrakErkekler 35 - 39: Mustafa AraçErkekler 40 - 44: Mathieu PaquetErkekler 45 - 49: Sabahattin ArtukerErkekler 50 - 54: Mehmet AkarcalıErkekler 55 - 59: Fatih BirdalErkekler 60 - 64: Fikret AkayErkekler 65 - 100: Ali BıdıKadınlar 25 - 29: Aslı Simay YazıcıKadınlar 30 - 34: Dilan AcarKadınlar 35 - 39: Ayşegül ErdenKadınlar 40 - 44: Tülin OkyayKadınlar 45 - 49: Selen EryüceKadınlar 60 - 64: Nermin Fenmen
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