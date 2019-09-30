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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Marius Sumudica: 'Sahaya inip gol atacak halim yok'

Marius Sumudica: 'Sahaya inip gol atacak halim yok'

Marius Sumudica'nın açıklamaları

- Marius Sumudica: "Sahaya inip gol atacak halim yok" GAZİANTEP

Rektör 


- Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Marius Sumudica maç sonu açıklamalarda bulundu. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica çok gol kaçırdıklarını ve sahaya inip gol atacak halinin olmadığını belirterek, "Bugün 2 puan kaybettik. Sahada çok iyi bir rakip vardı, çok fırsat harcadık. Takıma çok fazla kenardan baskı yaptım, ama sahaya inip gol atamam. Birazda şansızdık. Burada mutlu olduğum konu buraya gelen rakipler zamana oynuyor. Bu bizim iyi bir takım olduğunu gösteriyor. 48 yaşındayım, 41 yıldır sahadayım ben de insanım, bende hata yapabilirim. Aptal bir insan değilim ilk attığımız gol neden iptal edildi. Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Var sistemi neden kullanılmıyor. Toplantıya girene kadar 10 defa o pozisyonu izledim, tertemiz goldü. 7 dakika uzatmada 3 dakika top oynamadılar. 2. sırada olmamız birilerini rahatsız mı ediyor? Bize kimse yardım etmedi. Bu puanı kendi alın terimizle kazandık" ifadelerini kullandı.
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