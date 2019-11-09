Marius Sumudica: 'İyi bir takıma karşı kaybettik'



- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "İyi bir takıma karşı kaybettik" dedi.

Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Marius Sumudica maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, “Bugün bizden iyi bir takıma karşı kaybettik. Forvetsiz bir maç çıkardık. Bu oyunu 1.70 boyundaki ileri uç oyuncularla bitirdik. Muhammed Demir, Muğdat sakat. Maçın son dakikalarına kala Kayode sakatlandı ve bu şekilde maça devam etti. Maça 4’lü defansla başladık. Rakibimiz 3 stoperle başladı.

Ben takımımı 3 stoperle oynattığımda herkes bana karşıydı. İkinci yarı da fırsatlar yakaladık. Rakibimizin 6-0 kaybetmeleri bizim içim kötü oldu. Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim. Rakibimizin oyuncularının piyasa değeri 125 milyon dolardı. Bizim takımımızın değeri daha düşük. Bizden kat ve kat daha değerli bir takım. Ankaracü’ne karşı 4’lü oynadık kazandık, o yüzden de bugün böyle oynadık. Benim düşüncem bu şekildi” dedi.





loading...