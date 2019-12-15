Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2) - İSTANBUL
- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ın açıklamalarıMaçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu" - "(Fenerbahçe maçı) Derbiler özeldir. Bugünü bırakıp en iyi şekilde pazara hazırlanacağız"İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2 - 0 yenildiği maçta son bölümde yaptıkları hatalarla yenildiklerini söyledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım