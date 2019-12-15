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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2) - İSTANBUL

Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2) - İSTANBUL

- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ın açıklamalarıMaçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu" - "(Fenerbahçe maçı) Derbiler özeldir. Bugünü bırakıp en iyi şekilde pazara hazırlanacağız"İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2 - 0 yenildiği maçta son bölümde yaptıkları hatalarla yenildiklerini söyledi.

Rektör Irak 

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