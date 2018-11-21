Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Luis Figo: 'Quaresma ve Pepe’nin burada olması Türkiye için büyük şans' İzle

Luis Figo: 'Quaresma ve Pepe’nin burada olması Türkiye için büyük şans' İzle

Fransız eski futbolcu Vincent Candela'nın açıklamaları

Teknoloji Milli Futbolcu İtalyan Eski Futbolcu Basın Mensupları 

-Portekizli efsane futbolcu Luis Figo'nun açıklamaları
-Detay

- Luis Figo: "Quaresma ve Pepe’nin burada olması Türkiye için büyük şans"- Vincent Candela: "Cengiz Ünder’in önünün açık olduğunu düşünüyorum" İSTANBUL

- Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşları Quaresma ve Pepe'nin Türkiye'de oynamalarının büyük şans olduğunu söyledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın tarihindeki önemli oyunculardan biri olan Vincent Candela ise, Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder’in önünün açık olduğunu ifade etti.
İtalyan ekibi Roma’nın önemli oyuncularından Vincent Candela ve Portekizli efsane futbolcu Luis Figo İstanbul’da Efsane Sporcular Derneği’nin açılışına katıldı.
İki futbolcu açılış öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Luis Figo, futbola getirilen gol çizgisi teknolojisi ve birçok ülkede kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi ile ilgili konuşarak, "UEFA’nın genel olarak bir kararı. Efsane sporcular hakkında konuşmaya geldik" dedi.
"Pepe ve Quaresma Türkiye için büyük şans" Vatandaşları Ricardo Quaresma ve Pepe’nin kariyeri hakkında konuşan Portekizli efsane futbolcu, “Takip ediyorum. İkisi de çok değerli oyuncular. Onları burada görmek Türkiye için çok büyük bir şans” açıklamasını yaptı. "Hem Madrid hem de Barcelona’da oynamak büyük onur" Hem Real Madrid hem de Barcelona’da forma giymenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna ise Figo, "Bu işi profesyonel olarak yaptığım için pek zorlanmadım. İkisinde de oynamaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum" cevabını verdi. Vincent Candela: "Cengiz Ünder’in önünün açık olduğunu düşünüyorum" Roma’nın efsanelerinden biri olan Vincent Candela ise, Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili, “Çok güzel gelişiyor. Daha çok genç ve Roma’ya geleli 1 yıl oldu. Önümüzdeki sene daha büyük işler yapacak. Büyük kulüplerden de teklifler almış. Önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı