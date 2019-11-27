Lorenzo Pellegrini: 'Amacımız yarınki maçı kazanmak'



- Roma’da forma giyen genç futbolcu Lorenzo Pellegrini, amaçlarının Başakşehir maçını kazanmak olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Roma’da genç futbolcu Lorenzo Pellegrini basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan çıktığını ifade eden Pellegrini, “Sakatlık geçirdim ve geçen hafta oynamaya başladım. Sakatlığımı en verimli şekilde atlatmak için çok çalıştım. Yüzde yüz hazır mıyım bunu zaman gösterecek. Kendimi sezonda nasıl görüyorsun sorusuna şöyle cevap veririm; mükemmele erişmek hiçbir zaman mümkün değildir. Çalışarak kendimi daha iyiye taşıyabilirim” şeklinde konuştu.

"Gol atmanın hazzı çok farklı oluyor” 23 yaşındaki İtalyan futbolcu, gol atmanın çok farklı bir zevk olduğunun vurgulayarak, “Dzeko bana devamlı ‘Bana ver ben atmak istiyorum’ diyor. Gol pası vermek güzel orta yapıp sonucunun gol olması benim için büyük keyif ama gol atmanın hazzı da çok farklı oluyor” açıklamasını yaptı. "Amacımız yarınki maçı kazanmak” Yarınki müsabakanın takımdaki morallerin düzelmesi için ayrıca önem arz ettiğini belirten Pellegrini, “Yarınki maç bir şekilde birçok nedenden dolayı önem kazandı. Gerek rakip için gerekse bizim için. Gruptan çıkmanın ötesinde Roma’nın kendini toparlaması ve moral kazanması için çok önemli. Amacımız yarınki maçı kazanmak. Sahaya indiğimiz her maçı kazanmak için oynuyoruz” diye konuştu.

"Kazanmayı istemenin ötesinde ihtiyacımız var” Genç oyuncu, bir basın mensubunun "İlk maçtan sonra rehavete kapılacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. İlk amacımız her maçı kazanmak. Rakibimiz güzel çıkış yakaladı ama bizim kazanmayı istemenin ötesinde kazanmaya ihtiyacımız var. Yarın çıkıp kazanmak için oynayacağız.” “Kanatlar için önlem alacağız” Başarılı futbolcu, Medipol Başakşehir’i videolarla analiz ettiklerini aktararak, “Bu sabah rakip videolarını seyrettik. Kanatlardan iyi gelen bir takım. Özellikle sağ kanadı iyi kullanıyorlar. Bunlara önlem almaya çalışacağız” açıklamasını yaptı.



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