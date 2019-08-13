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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi

Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi

taraftarlar içeri girerken görüntü

Şarkıcı 

-taraftarlar içerdeyken görüntü
-şarkılar söylenirken görüntü
-taraftarların eğlencesinden görüntü
-genel ve detay görüntüler

- İSTANBUL

- UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi. UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea yarın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu. Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.


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