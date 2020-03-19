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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu - ANKARA

Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu - ANKARA

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi.
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Dera Toplantı 

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