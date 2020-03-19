Liglerin ertelenmesi - Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Sepil, Servet Yardımcı - ANKARA
- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil - TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet YardımcıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi. (2)
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