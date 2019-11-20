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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lider Sivasspor’da Kayseri mesaisi devam ediyor

Lider Sivasspor’da Kayseri mesaisi devam ediyor

Sivasspor antrenman detay

- SİVAS

Dolar Rektör 


- Süper Lig'in lideri Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar ana bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Kayserispor ile Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.
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