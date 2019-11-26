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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Lider Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Lider Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

İdmandan detay

- SİVAS

Hafta Sonu Rektör 


- Süper Lig’in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Sivasspor yarın yapacağı tek idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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