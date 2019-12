Lider Hatayspor, Adanaspor maçına hazırlanıyor

-Isınma hareketlerinden detaylar

-Bokila ile röportaj

-Bayram Toysal'ın açıklamaları

-İdmandan detay görüntüler



Bayram Toysal: "Hatayspor'a yakışır bir oyun oynamaya çalışacağız"



- TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da Teknik Direktörü Bayram Toysal, Adanaspor’un ligdeki durumunun kendilerine rahatlık vermediğini, Hatayspor’a yakışır bir oyun oynamaya çalışacaklarını söyledi.



Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ilk on birde oynayan ve sonradan oyuna giren oyuncuların, performanslarının çok iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İlk yarıda kalan iki maçın kayıpsız atlattıklarında ikinci yarı da rakiplerine güçlerini daha iyi aksettirebileceklerini belirten Toysal, “Oynadığımız Keçiörengücü ve deplasmanda aldığımız üç puan uzun bir süre içeride mağlup olmamış bir takımı yenmek bizim için mutluluk verici bir olay. Bu galibiyet önümüzdeki haftalar için ciddi anlamda özgüven verdi. Bundan sonra ki süreçte söylediğimiz tek bir şey var. Her oynadığımız maç final hüviyetinde geçecek. Adanaspor ile oynayacağız, ligde zor günler yaşayan bir takım. Çıkış aramak istiyorlar elde ki mevcut kadronun uzun süreli sakatlık ve kart cezalısı olmasından dolayı istenilen oyun ve puanı alamadılar. Bu bize rahatlık vermiyor, kendi işimizi yapacağız. Hatayspor’a yakışır bir oyun oynamaya çalışacağız. Tabii bizim müsabakalar da dikkat ettiğimiz unsur şu, ilk on birde oynayan ve sonradan oyuna giren oyuncuların performanslarının çok iyi olması. Onun evveliyatında yine antrenmanlarımızda da futbolcuların yüzde yüz verimle sahada olması bizim mutlu ediyor. Çok ciddi bir aile ortamı oluştu, çok ciddi bir rekabet ortamı da oluştu. Oyuna sonradan giren oyuncuların performansı bizi mutlu ediyor. İçeride ki oyuncularında dışarı çıkmama adına var güçleri ile mücadele ediyorlar. Bu mantalite, anlayış olduğu sürece bizde saha sonuçlarını daha net bir şekilde alıp kendi işimize bakmaya ümit ediyor. İnşallah Adanaspor maçını da kayıpsız geçerek, son oynayacağımız Bursa deplasmanına gitmeyi düşünüyoruz. Ben inanıyorum ki ilk yarı kalan iki maç Hatayspor’un gücünü ikinci yarıda rakip takımlara daha iyi aksettirebilme adına çok önemli iki maç. Burada alacağımız puanlar, ikinci yarıda bizi biraz daha rahatlatacak ama bu rehavet oluşturmayacak bizde. Sadece biraz daha bonusumuz fazla olduğu ortam oluşacak. Devreyi kayıpsız geçersek, devrede iyi bir çalışma ve metodu ile birlikte ikinci yarı da daha istekli ve arzulu, daha kollektif bir takım olacak. Asla gevşeme olmayacak, biz hedefe giden takımlarda gevşemenin olma ihtimali kesinlikle yoktur. Ayağımız yere sağlam basacak, inşallah hedefimize ulaşacağız” dedi.

Bokila: "Son iki maçta 6 puan hedefliyoruz" Hatayspor futbolcularından Jeremy Bokila ise son iki maçtan altı puan almak istediklerini belirterek, “Çok zor ama bizim açımızdan güzel bir maçtı. Zirvede kalmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandık ve geri döndük. Her maça hazırlandığım gibi hazırlanıyorum tüm maçlara. Hamza’nın sakatlandığını görünce takıma yardım edebileceğimi düşündüm ve hoca da beni tercih etti, oyuna girdim. Takıma yardım ettiğim içinde çok mutluyum. Son iki maçımız var tabii ki iki maçtan da hedefimiz 6 puan. Takımda da herkesin istediği şampiyonluk var. O yüzden kalan maçlardan altı puan alıp devreyi lider bitirmeyi düşünüyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Akhisar ve Erzurum’a yenildik ama onlarında nasıl oynadığını biliyoruz, onlarda bizi biliyorlar. Tabii onlar bizden çekiniyorlar ben öyle düşünüyorum, çünkü biz ligin tepesindeyiz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Boluspor maçı öncesinde ısınırken sakatlanan Mirkan Aydın, takımdan ayrı düz koşulara başladı.





