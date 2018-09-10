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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Levent Açıkgöz Karabükspor’a geri döndü

Levent Açıkgöz Karabükspor’a geri döndü

Levent Açıkgöz'ün açıklamaları

İmza Töreni Teknik Direktör Rektör Irak 

-Sedat Namal'ın açıklamaları
-İmza töreninden detay

- KARABÜK

- Kardemir Karabükspor, Fikret Yılmaz’ın görevi bırakmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Levent Açıkgöz’ü getirdi. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor’da uzun yıllar futbol oynayan ve teknik direktörlük görevi yapan Levent Açıkgöz, eski kulübüne tekrar geri dönerek takımın başına geçti. Geçtiğimiz sezon kırmızı-mavili kulüpte menajerlik yapan başarılı çalıştırıcı, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Düzenlenen imza törenine Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Sedat Namal, Teknik Direktör Levent Açıkgöz ve yardımcıları Nejat Özyıldırım, Tarkan Yarar ve Ufuk Karakoç katıldı.
İmza töreni öncesi konuşan Başkan Namal, Karabükspor’un maçlara çıkması gerektiğini belirterek, “Maçların başında bir hocamızın olması lazım. Levent hocam ve ekibi bizi kırmadılar. 'Biz Karabük’ün çocuğuyuz. Karabükspor’dan ekmek kazandık, yedik. Her zaman kulübümüz hangi görevi verirse biz başında oluruz' dediler. Ben bundan dolayı teşekkür ederim” dedi.
“Burası eskiden beri yuvamız” Karabükspor'un sıkıntılı döneminde kendilerine ne görev düşerse yapacaklarını aktaran Levent Açıkgöz ise, “Bizim için burası eskiden beri yuvamız. Alt yapı teknik hocalığından, A Takım'daki görevime kadar. Burası her zaman bize kucak açmıştır. Başkanımız kulübümüzün durumunu özetledi. Sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte bize ne görev düşüyorsa her zaman destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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