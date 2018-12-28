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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kürekte milli takım seçme kampı sürüyor - MUĞLA

Kürekte milli takım seçme kampı sürüyor - MUĞLA

- Isınma hareketleri ve koşu yapan sporcular - Köyceğiz Gölü'nde kürek çeken sporcular - Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Kürek Milli Takımı Antrenörü Yusuf Hikmet Oktar'ın açıklaması - Muğla 'da düzenlenen seçme testi kampında 70 sporcu yer alıyorMUĞLA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen milli takım seçme testi kampında sporcular ter döküyor.Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Kürek Milli Takımı Antrenörü Yusuf Hikmet Oktar yönetiminde yapılan çalışmada sporcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından Köyceğiz Gölü'nde yaklaşık iki saat kürek çekti.Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp çalışmaları için sakin gölleri seçtiklerini söyledi.

Kampta 70 sporcunun bulunduğunu belirten Oktar, "Buradaki çalışmalarımızın amacı, 2019 olimpiyat seçme yılı olduğu için bu yarışlarda en az 3 tekne sınıfında olimpiyat vizesi almak. Bunun için kış çalışmalarına başladık. Bugün de 4 kilometreden oluşan seçme testlerini yapıyoruz." diye konuştu.
Yusuf Hikmet Oktar, test kampında elde edilecek verilerle milli takıma aday sporcuların belirleneceğini ifade etti.

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