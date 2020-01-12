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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kulüp başkanı ve futbolcu babası arasında maç sonrası gerginlik

Kulüp başkanı ve futbolcu babası arasında maç sonrası gerginlik

Kulüp yöneticisi Recep Özdemir ve futbolcu babası arasında yaşanan gerginlik

Toplantı Diyalog Genel Kurul Polis Ekipleri Kulüp Başkanı 

-Polisin araya girmesi
-Klüp başkanına yöneticilerin toplantı istemesi
-Taraftarın yöneticilere yönetimi bırakmalarını istemesi
-Futbolcu babası Nizamettin Bostancı'nın yaşananları anlatması
-Detaylar

- KARABÜK

- Karabükspor-Sivas Belediyespor maçı sonrası stat dışında kulüp başkanı ve bir futbolcu babası arasında yaşanan diyaloglara bir başka yöneticinin dahil olmasıyla gerginliğe dönüştü. Yaşanan gerginliği polis ekipleri büyümeden engelledi. Stat çıkışında kulüp başkanı Mehmet Yüksel’in yanına gelen futbolcu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, oğlunun alacağına karşılık verdiği senedi ne zaman ödeyeceğini sordu. Bunun üzerine başkan Yüksel, paralarının olmadığını ve olduğu zaman ödeyeceklerini belirterek, “Borç benim borcum. Arif’in yetişmesi daha bizde. Arif çok sürünür burada. Senin çocuğun burada mı oynuyor” deyince, Bostancı’da bu kez, “Sen ne iyilik yaptın. Biz sadece bize verdiğin senedi ne zaman ödeyeceğini soruyorum. Telefonla arıyoruz açmıyorsun” diyerek tepkisini ortaya koydu. “Oğlunu kahve köşesinde alıp futbolcu yaptık” Bu sırada kulüp başkanının yanına gelen Karabükspor yönetim kurulu üyesi Recep Özdemir, baba Nizamettin Bostancı’nın üzerine yürüyerek, “Senin oğlun kahvede oyun oynarken kolundan tuttuk futbolcu yaptık” demesi üzerine bir anda gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma büyümeden polis ekipleri tarafları engellenirken, bazı yöneticiler de kulüp başkanına yönetim kurulunu toplayarak kongre kararı alması yönünde telkinlerde bulundu. Kongre kararı aldılar Bu arada uzun süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan Kardemir Karabükspor’da kulüp yönetimi olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.
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